南投就業中心主任楊子誼表示，居家照服員是目前銀髮族最夯的行業，因為時間彈性還有受訓補助，就業後還有最高10萬8000元的缺工獎勵，因此是目前銀髮族或二度就業最夯的職業。（吳建輝攝）

而「銀髮徵才」除了可以到「銀髮人才服務據點」外，縣府也會不定期舉辦。（吳建輝攝

南投縣是繼雙北、高雄後中部首個設立「銀髮人才服務據點」縣市，針對55歲以上或退休欲在就業的銀髮族進行媒合找工作，南投就業中心主任楊子誼表示，居家照服員是目前銀髮族最夯的行業，因為時間彈性還有受訓補助，就業後還有最高10萬8000元的缺工獎勵，因此是目前銀髮族或二度就業最夯的職業。

近年來銀髮族就業逐漸得到重視，主因包括人口老化，以及年輕勞動力不足，因此也讓中央逐漸重視，過去的人都會屆齡65歲才辦理退休，但現代人注重生活品質、享受人生，因此越來越多人選擇在50幾歲就退休，因此會選擇二度就業，過上半退休的生活。

楊子誼表示，目前最受銀髮族青睞的工作就是居家照服員，與機構、醫院必須值班的方式不同，居家照服工作彈性高，加上照顧長輩對於這些50幾歲的輕銀髮族來說，算是簡單輕鬆的工作，駕輕就熟，加上這類產業在國內算是比較缺工，中央祭出各項獎勵，也是吸引銀髮族青睞的原因之一。

楊子誼說，從照服員受訓開始，就有教育訓練補助，受訓完成以後，因為中央祭出缺工獎勵，投入照服工作的銀髮族，還有每月政府補助的5000獎勵金，工作到第7個月便6000，13個月8000，可以領到18個月，最多領到中央10萬8000元的缺工獎勵金。

楊子誼還說，照服員每月4至5萬元薪資以南投地區來講算是相當優渥，照服員可以是職業，志業、甚至事業，不僅彈性大方便照顧家人，加上種種誘因吸引銀髮族青睞，據點可以量身打造職缺，提供求職服務，也歡迎55歲以上欲在職銀髮族，到「銀髮人才服務據點」，投入職場傳承技術及經驗。