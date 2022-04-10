勞動部勞動力發展署桃竹苗分署4月12日及13日，分別在苗栗縣苑裡鎮新復社區活動中心、苗栗就業中心，辦理3場次現場徵才活動，46家廠商將釋出近1500個工作職缺。

苑裡鎮新復社區活動中心4月12日上午9點到下午1點，將有陽明電機、巨大機械、泰祥木器、林科技、同泰電子、新萊應材、廣源造紙、常廣、田義食品、尚園科技、中懋耐火、富佰客、野寶科技、億光電子，及力晶積成15家廠商現場徵才。

苗栗就業中心上午場9點到中午12點，則邀請京元電子、聯合再生、格蘭富、力積電、群創光電、信邦電子、億光電子、聯府塑膠、全家便利商店、太平洋醫材、光馳科技、全聯實業、冠軍建材、寶雅國際、吉元有線電視、永安環保，及富田電機17家廠商參加。

下午場1點到3點，邀請群佳科技、青志金屬、康普材料、慈濟居家長照、民景企業、智邦科技、微笑單車（YouBike）、業泓科技、矽比科寶琳、開展餐飲集團、年興紡織，及達盛機械12家廠商參加。

苗栗就業中心主任陳懷峰表示，3場次共提供1500個工作機會，多家廠商提供固定日班工作職缺，非常適合二度就業婦女，另為紓解缺工問題，也鼓勵多雇用新住民，更多桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊可上台灣就業通、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，或賈桃樂臉書粉絲團，也可撥打專線0800-777888洽詢。