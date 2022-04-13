苗栗縣政府衛生局13日晚間緊急公布，為恭醫院下午5點通知2例確診，為住在頭份市的41歲女性，和其就讀小1的7歲女兒，縣府目前已緊急匡列接觸者、國小與安親班等人員。

苗栗縣衛生局指出，確診婦女住在新北市的婆婆發現自己確診，因此打電話通知家人，該婦女曾跟先生、2個小孩在4月5日北上探親，後來透過居家篩檢試劑快篩陽性，其先生、兒子、女兒則都是陰性。

衛生局指出，依風險評估安排個案及同住家人到醫院PCR採檢，結果不僅該婦女確診，其7歲女兒也PCR陽性，目前母女2人已在醫院收治，其先生和兒子PCR陰性，返家居家隔離。

苗栗縣府指出，確診女童就讀頭份某國小1年級，同時有參加課後安親班，女童哥哥就讀同校4年級，教育單位已經造冊及通知師生、家長進行PCR採檢，疫調匡列採檢隔離中。

至於確診女童班級和補習班，依規定暫停實體課程10天，25日恢復實體課程；女童哥哥就讀班級也採取預防性停課，配合衛生單位疫調採檢，視篩檢結果再恢復實體課程；其餘校園接觸者（社團活動、跑班）也暫停實體課程1至3天，等待疫調篩檢結果，若非密切接觸者恢復實體上課。