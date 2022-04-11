台灣人口老化速度高於全球平均值，並將於2025年邁入65歲以上人口超過20%的「超高齡社會」，高雄市勞工局表示，去年設置「銀髮人才服務據點」，服務對象為55歲以上或退休再就業者，另提供職涯諮詢、輔導及辦理就業促進課程，為銀髮族量身打造、建構最友善的媒合園地，推動至今6個月，已成功媒合320位高年級生重返職場。

受少子化及人口紅利逐漸消失影響，如何活絡中高齡及高齡勞工勞動參與率，促進其就業意願及協助重返職場，成為高市府施政重點；高雄市勞工局於去年設置「銀髮人才服務據點」，服務對象為55歲以上或退休再就業者，為配合該族群體力和時間安排，據點主力開發「彈性工時」及「非典工作」職缺，增加中高齡者續留職場的可能性。

另提供職涯諮詢、輔導及辦理就業促進課程，為銀髮族量身打造、建構最友善的媒合園地，推動至今6個月，已成功媒合320位高年級生重返職場。

高雄市訓就中心主任楊茹憶指出，據點採一站式「一案到底」客製化的就業服務，銀髮族轉職、二度就業也能擁有自己的一片新天地。高市銀髮人才服務據點配置5位45歲以上具勞工關係、人資背景的業務督導及就服員提供服務，她們具有豐富的人生閱歷，能同理感受到高年級生對於重返職場的不安及看見他們職場的優勢能力，歡迎55歲以上或退休欲再就業的求職者及有意願聘用銀髮人才的友善企業多加利用，一起成為「銀髮新戰力」。