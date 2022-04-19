致用高中今天與弘光科大、中台科大及元培醫事科技大學等三所科技大學，簽署照顧服務科策略聯盟合作協議書。（致用高中提供）

致用和三所科技大學成立策略聯盟合作，從高中開始紮根培養長照產業照服人才。（致用高中提供）

2025年台灣將邁入超高齡社會，65歲以上老年人口占比超過20％，長照產業人才需求日益遽增。致用高中看準人口高齡化，相關產業人才需求大，特成立照顧服務科與弘光科大、中台科大及元培醫事科技大學等三所科技大學，19日簽署照顧服務科策略聯盟合作協議書，聯手培育在地長照產業人才，並奠定未來就業基礎。

致用高中校長陳添旺說，我國人口老化，針對銀髮族的休閒旅遊規畫、體適能指導員、日照中心照服員、長照機構行政人員、居家照顧服務員、個案管理師、健康促進人員、預防及延緩失能失智指導員等相關產業人才需求大。致用和三所科技大學成立策略聯盟合作，從高中開始紮根培養長照產業照服人才。

陳添旺指出，照顧服務科採免試入學，課程多元化，包括：體適能、健康活動設計、膳食療養、健康管理照顧、護理復健知識、長期照顧、居家照顧、銀髮彩妝等，三學年學生就讀免學雜費，輔導取得照服員專業證照，升大學可優先錄取三所策略聯盟科技大學相關科系。

弘光等科大表示，願意提供給致用高中專業師資支援教學，上游端串接致用高中，除協助課程設計，並支援先進教學設備，下游端串接各醫院機構提供學生職場見習實習，相信透過此紮根高中及鏈結產業的一條龍模式，能夠為大台中地區培育更多在地就業的照護人才。

陳添旺強調，致用高中今天正式宣布，今年成立照顧服務科，著眼為學生規畫未來專業學習及升學之路，與科大相關科系合作可以讓高中生提早接軌大學專業，以奠定未來就業基礎。