民進黨選對會今天討論台中市、雲林縣、苗栗縣等3縣市長人選，民進黨表示，選對會一致同意，建議徵召徐定禎為苗栗縣長候選人、劉建國為雲林縣長候選人、蔡其昌為台中市長候選人，並提交中執會，進行徵召提名作業。

為布局年底直轄市與縣市長選舉，民進黨主席蔡英文今年上午10點在總統官邸親自召開選對會，討論相關人員。其中台中市部分因何欣純、王義川都已公開表態，蔡英文本周二至周四，已分別與蔡其昌、何欣純、林佳龍等人在官邸會面展開個別徵詢。

林佳龍日前接受媒體採訪時也透露，他已向高層明確表明無意回鍋參選台中市長，目前只有在準備台北市，強調何欣純在地方上有正國會和部分新潮流成員的支持，王義川則對地方事務最熟悉，可以當「矛」攻擊現任台中市長盧秀燕不當的施政，並呼籲蔡其昌若想選要公開表態。

民進黨選舉對策委員會於今（24）日上午召開會議，蔡英文在會議中表示，當前烏克蘭局勢仍持續變遷，國內疫情也有所變化；因此，維持國內政經情勢穩定，讓防疫與經濟取得平衡，維持正常生活，才是台灣人民最為關心的事，更是民進黨作為執政黨的首要工作。

蔡英文也在會中表達，中央會推動好的政策，這也需要好的地方首長來執行，才能落實地方建設、照顧人民需求。因此，面對年底的九合一縣市長選舉，民進黨會以「中央執政好成績、地方推薦好人才」為目標，提出優秀的縣市長人選來為地方服務，努力爭取更多台灣人民的支持。

今天選對會也決議2點如下：

一、選對會一致同意，建議徵召徐定禎為苗栗縣長候選人、劉建國為雲林縣長候選人、蔡其昌為台中市長候選人，並提交中執會，進行徵召提名作業。蔡英文並認為，民進黨肩負人民殷切期待，被黨徵召參選的責任深重，期盼三位同志承擔使命，整合黨內團結一致，扛起綠色執政的招牌，爭取更多人民支持，全力以赴拚得勝選。

二、基隆市、新竹市因選情特殊考量，建請中執會同意依「民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」第七條規定：「如有特殊選情考量之直轄市、縣市長之提名，得經中央執行委員會決議後，另訂方案執行之。」，並準用「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」。

民進黨選對會成員有9人，除由黨主席蔡英文擔任召集人外，其他成員包括，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、林佳龍、前民進黨秘書長洪耀福、現任黨秘書長林錫耀。今天會議除高雄市長陳其邁透過視訊外，其餘選對會成員皆出席與會。