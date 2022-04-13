台北港為北部地區最大國際商港，地理區位良好，定位為北部貨運進出口、綠能產業港、產業物流港。基隆港務分公司13日針對兩筆土地舉辦招商說明會，其中物流倉儲區為開發重點，此次招商的「物流倉儲區位2-1期土地」為近年內唯一可釋出的招商區域；而為提供周邊人員服務，也釋出台北港管制區外的「交通服務區」引入民間資金經營，初估分別可引資37億及3億元。

「物流倉儲區位2-1期土地」可招商面積共37公頃，設定為自由港區開發使用，本次先釋出4.6公頃於台北港貨櫃儲運中心後方距離僅500公尺。港務公司表示，貿易、物流、貨櫃集散、轉口等19種營運樣態都可使用；特別是台北港航班密集且靠近遠洋航線，適合再出口。

為顧及國內、兩岸客輪日益頻繁及淡江大橋完工之際，周邊人員休息服務、交通服務機能需求將逐漸上升，港務公司釋出鄰近市區及臨港大道旁3公頃土地做為「交通服務區」，將提供經營餐飲業、零售業、服務業、汽車、停車等交通服務機能產業進駐。