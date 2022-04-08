由魔方數位代理的奇幻秘境冒險RPG手遊新作《秘境傳說：神木遺跡》官方表示，遊戲將於4月13日正式上線，屆時玩家可前往官方事前預約網站、Google Play 及 App Store 等平台下載遊戲。目前事前登錄者數已達到100萬人，官方進一步釋出代言人KID林柏昇的廣告拍攝花絮，以供玩家更好地了解遊戲世界。

4月13日遊戲正式上線 釋出多樣虛寶獎勵

目前《秘境傳說：神木遺跡》的事前預約仍在進行之中，預約人數已經突破100萬人。事前預約過的玩家上線後，將可領取「海星」、「酸酸果」、「藍鑽」、「萌寵抽獎券」與特典時裝「洛亞初風」等豐厚預約獎勵。

《秘境傳說：神木遺跡》4/13正式上線 釋出KID林柏昇拍攝花絮

預約期間，《秘境傳說：神木遺跡》官方Facebook將釋出豐富的抽獎活動。玩家們持續關注官方粉絲專頁，將可獲得代言人KID親筆簽名照、MyCard專屬點卡、火鍋店票券等多樣豪禮，還有更多超值福利，請玩家們來到《秘境傳說：神木遺跡》中探索！

代言人拍攝花絮曝光，首次挑戰Cosplay造型

為慶祝遊戲即將上市，官方還釋出了代言人TVC拍攝花絮。本次TVC拍攝過程非常順利有趣，場地選擇在深山密林中進行拍攝。KID林柏昇首度挑戰Cosplay造型，化身獵人戰士，演繹多姿多彩的部落生活。

代言人TVC拍攝花絮

於此同時，KID林柏昇還透露了自己喜歡的手遊類型與常用的職業類型，簡單地為玩家介紹了《秘境傳說：神木遺跡》的劇情並分享了自己對遊戲的看法，各位獵人如果加入遊戲，還有可能邂逅KID，和野人一起野喔！

橫豎屏輕鬆切換玩法，開放世界自由冒險

《秘境傳說：神木遺跡》追求給予玩家更多元豐富的遊戲玩法及優良遊戲體驗，是喜好RPG玩家絕不會錯過的一款開放世界冒險遊戲。遊戲設置有橫屏和豎屏兩種模式，玩家可以根據自己的喜好隨心進行選擇，橫屏沉浸體驗，豎屏解放雙手，盡情享受冒險樂趣。遊戲畫面十分精美，更有實時光效，打造更為真實的部落森林世界。期待有更多的玩家一同進入，開啟狩獵征途！