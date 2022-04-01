由魔方數位代理的奇幻秘境冒險RPG手機遊戲新作《秘境傳說：神木遺跡》於今（1）日正式宣佈由「KID林柏昇」擔任遊戲代言人，並首度曝光代言宣傳照和TVC。此外，官方也公開多樣化的社交玩法，讓玩家搶先感受狩獵征途上的溫馨時刻。

《秘境傳說：神木遺跡》代言人KID林柏昇

林柏昇化身獵人戰士，邀你走近部落生活

《秘境傳說：神木遺跡》是一款以秘境冒險為題材的開放世界RPG新作。遊戲裡有廣袤的秘境可自由探索；眾多寵物精靈與你一同前行，還存在著許多住民與部落，供你棲息和探索。在本次釋出的宣傳片中，代言人KID穿上部落服飾，與樹精靈「奈奈奇」一起體驗自由、快樂、充滿機遇與挑戰森林探險生活。

部落冒險不孤單，呼朋喚友共築家園

在《秘境傳說：神木遺跡》中，玩家可以通過公會、師徒、結婚等多個系統和不同的人建立連結。玩家可以在遊戲裡認識要好的朋友，一起歡樂遊戲，一起面對挑戰，在星島大陸上體會愛恨情仇。除了基礎的社交系統以外，玩家還可以和朋友攜手共赴獵途，可以和陌生人組隊挑戰，也可以跟遊戲內不同公會的玩家進行島嶼爭霸。

《秘境傳說：神木遺跡》公開代言人KID林柏昇 宣傳PV及遊戲社交玩法同步釋出

預約人數突破80萬，代言人公開送豪禮！

目前《秘境傳說：神木遺跡》事前登錄人數已達80萬人，已經解鎖了預約階段的第三個小目標。官方粉絲專頁還將發佈了遊戲代言人公開的專屬抽獎活動。此外，在預約期間內官方還將繼續釋出更多預約好康及豪華抽獎活動，玩家們可以積極參與粉絲專頁互動，贏取各類豪禮、專屬點卡、豐富虛寶。