我國世界球后戴資穎今年接連參加德國公開賽、全英公開賽，在德國敗給日本對手高橋沙也加止步次輪，全英公開賽4強輸給南韓安洗瑩，但目前仍坐在球后位置。當然這樣的成績很難讓她滿意，最近小戴在返台隔離過程中向外界吐露了心聲，對自己的期許是「走一步算一步。」

戴資穎在全英公開賽碰上近年崛起的南韓小將安洗瑩，無緣獲勝前進冠軍戰，結束賽事後她平安回到台灣接受隔離，最近她在IG發了限時動態，表示自己在閒閒沒事的時間看了韓劇《少年法庭》，並對未來有所領悟，對自己勉勵說：「只能走一步算一步。」

此外她還在動態上表示：「這幾天看完了少年法庭，不知道自己會準備的怎樣，以及到底有沒有辦法去適應這樣的比賽節奏，也只能對自己說走一步算一步，加油。」相信小戴2022年對自己有很多的期許，在去年東京奧運無緣金牌後，今年對她來說是全新的開始。

小戴4月沒有賽事，預計將暫時休息加訓練，5月開始出戰優霸盃與泰國公開賽，6月繼續征戰印尼公開賽、馬來西亞公開賽，然後7月力拼東京世錦賽，而9月還有重要的杭州亞運，相較去年小戴參加了更多賽事，除了繼續保住球后位置，也希望在羽球生涯有更多突破。