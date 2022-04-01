由旺旺中時媒體集團Click Awards主辦與大大學院、IAA國際廣告協會台北分會、AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會協辦的「2022時報會館趨勢商機論壇」於昨日圓滿落幕，論壇以多樣化的主題內容，並從宏觀、專題、案例等多角化的視野，深入平台、金融、藝術、遊戲、娛樂、消費等不同領域，帶領大家一次搞懂元宇宙與NFT背後的巨大商機。

主辦單位執行長林淑黛表示時報金手指獎舉辦23年，今年將加上元宇宙創新項目。（圖／林麗萍攝）

主辦單位執行長林淑黛開幕中表示時報金手指獎舉辦23年，今年度預計加上元宇宙的創新項目，並在會中發布了，其中大賽包含了三大主題，分別是A組：劉慈欣作品《命運》之宇宙觀創作、Ｂ組：未來設計師的宇宙重啟計劃以及Ｃ組：數位藝術創作，作品形式更是涵括了繪畫、插畫、IP設計、數位雕塑、數位影像以及元宇宙數位資產創作等不同面向進行徵集，歡迎有志於元宇宙之藝術創作者共同參與，與組委會一同打造元宇宙的新未來。

本次論壇內容精彩豐富，多角化的視野，深入等不同領域，帶領大家一次搞懂元宇宙（圖／林麗萍攝）

本次論壇內容精彩豐富，台新藝術基金會董事長鄭家鐘表示元宇宙將拓展你的空間其中包括了生存空間、感官體驗、視角維度以及思想實踐,世界不斷地在變化，唯有不變的是人性;VeVe創辦人暨執行長游書瀚認為NFT只是一個副產品，到下一個Web 3.0至少要10年-20年才會看到一些比較成熟的市場;唯晶科技營運總經理孫雨塵分享人類的生活離不開娛樂，如果元宇宙裡面只有工作和投資，絕對無法吸引使用者把生活移入虛擬世界，想要創造元宇宙，非遊戲業不可！擁有明星藝人潮牌NFT操盤豐富經驗的創映影視總經理江秉承則認為NFT就是未來元宇宙的新身份，而影響藝術型NFT運營因素：則是在於內在價值、溢價價值、賦能價值;台灣NFT學界權威，人稱「寶博士」的臺北科技大學互動設計系專任助理教授葛如鈞則提出，元宇宙有三個層面，第一是使用者共創層，包含了共享軟體、共創環境，再來是區塊鏈數據層，以經濟、交易、收藏品為主，最後則是元宇宙表徵層，主要則是算力雲、mApp、虛擬人經濟等;而在首位在酒吧業發行NFT的世界50 大酒吧終身成就獎的得主王偉勳及FlyingClub.io 執行長涂立青覺得NFT將驅動企業數位轉型，並重新定義CRM，從會員關係管理到泛會員體系搭建。(文/林洛安)

※參賽辦法可上FB元宇宙同學會，網址https://www.facebook.com/CT.Meta.S.A 查詢。