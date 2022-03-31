動力科技（6591）31日由董事長許文昉帶隊參與證交所舉辦的法說會，對於今年的展望，許文昉指出，第二季為傳統淡季，目前客戶對第二季的看法都偏保守，不過，著眼於第三季為傳統旺季，第四季又有新的GPU推出，目前對下半年的看法，仍是審慎樂觀。

動力去年繳出亮眼成績，經結算去年全年合併營收達18.39億元，年增16.54％，營業淨利3.33億元、歸屬於母公司稅後淨利2.19億元、每股稅後盈餘（EPS）6.83元，分別較前一年度增加11.45％、33.49％、20.67％，許文昉指出，去年獲利創高，主要是受惠於晶片與相關零組件缺料逐步緩解，帶動公司電競相關散熱風扇產品出貨暢旺，呈年增16.63％。

動力科技指出，去年雖因部分原材料漲價影響毛利率表現，但在成本與費用控制得宜、產能製程效率優化下，動力去年毛利率、營業利益率仍站穩30.96％、18.12％。

動力考量公司營運資金充沛與財務體質健全，日前董事會決議配發4元現金股利，股利配發率突破往年的平均值5成、達58.57％，現金股利一舉創下歷年新高；以3月31日收盤價60.8元計算，現金殖利率達6.58％。

面對俄烏危機所帶來的市場不確定性風險，以及近期顯示卡的降價，動力表示，將謹慎因應並與主要客戶保持密切掌握訂單出貨進度、彈性調整生產腳步等。

動力今年前2月合併營收達3.75億元、呈年增45.36％，儘管第一季受到農曆年節影響，導致工作天數較少，但以目前客戶的訂單需求來看，仍保持良好的拉貨力道，尤其是支援NVIDIA RTX 3050系列新品顯示卡，隨著元宇宙、NFT等趨勢效應助威下，終端使用置換電競桌機的換機潮也逐步浮現，有助於江西廠的稼動率提升，可望站上85％以上，展望下半年，由於NVIDIA預訂在今年底前推出RTX 40系列新產品，在新動能挹注下，未來營運展望仍是審慎樂觀。