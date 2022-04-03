綠色新創公司去年猶如中樂透，獲得投資人豪擲900億美元作為加速傳統化石燃料轉型的資金。但如今投資人態度變得謹傎，相繼施壓這些手握豐銀彈的企業推出更好的電池、更具永續環境概念的材料和更優質的電動車。

根據PitchBook資料，去年大約1,200家未上市綠色新創公司籌資450億美元，寫下新高，幾乎是前年的兩倍。此外，永續發展相關企業透過在美股市掛牌，也籌措約450億美元的資金。

專家認為，由於新注入的豐沛資金，可使該產業避免發生過去綠能投資熱潮泡沫化的情況。例如在2010年代初期，太陽能新創公司Solyndra LLC、電池新秀123 Systems Inc.都因多年資金缺乏，走上破產一途。

投資公司General Atlantic負責氣候相關基金的阿赫托（Eli Aheto）表示，「這次有很大的不同，你會看到這些企業都獲得適當的資金。」

對許多業者來說，這些注資帶來改變契機。電池廠商Freyr Battery SA自2018年成軍以來大約募集3,000萬美元後，去年大約籌措7億美元。另一家電池廠Northvolt在2021年的一輪融資獲得27.5億美元。

獲得注資的業者也必須證明自家技術具有大規模運作的能力，以回應一些投資者對於估值過高的質疑。尤其近日高風險股價大跌，許多初創業者上市後股價一落千丈，投資人認為，有鑑於市場不斷變化，這些企業加速技術突破的壓力大增。

能源儲存新創公司Energy Vault執行長皮科尼（Robert Piconi）即說，「現在已有很大的進展。」

Energy Vault過去半年募集大約3.5億美元，並與特殊目的收購公司（SPAC）合併，近期還獲得能源巨擘Aramco與礦業必和必拓（BHP）投資，該公司預計2022年推出首個商業計畫。