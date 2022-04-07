中央銀行公布3月外匯存底為5,487.70億美元，月減12.24億美元，終結連續七個月創歷史新高。

央行外匯局局長蔡烱民表示，3月外匯存底變動，主要是外匯存底投資運用收益，及主要貨幣對美元匯率變動，還有央行為維持外匯市場秩序進場調節賣匯的結果。

蔡烱民指出，3月美元續強，但主要非美貨幣升貶互見，其中澳幣強勁升值4.18％，歐元貶值0.47％，人民幣下跌0.70％，英鎊挫2.27％，日圓重貶5.8％，以該等貨幣持有的外匯資產折計美元後減少。

根據金管會統計，外資3月匯出本金59.41億美元，且央行統計的外資股利盈餘匯出逾60億美元，合計達120億美元之多，加上壽險、投信海外投資款，雖然出口商賣匯，但市場供需略顯失衡，央行進場賣匯提供美元流動性，反應在外匯存底減少。

另3月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計6,772億美元、為一年新低，且約當外匯存底的123％、創13個月新低。