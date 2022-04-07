退出俄羅斯 殼牌認列40至50億美元資產減損 19:522022/04/07 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國能源巨頭殼牌（Shell）稍早表示，退出俄羅斯市場使公司在第一季認列40億至50億美元資產減損，高於先前預估的34億美元。殼牌將在5月5日發表第一季財報，屆時將公開烏俄戰爭導致的相關損失細項。今年2月戰爭爆發後，殼牌先是宣布停止採購俄羅斯原油，隨後又關閉俄羅斯事業並退出與俄羅斯天然氣公司Gazprom建立的合資企業。 美國8億美元援烏方案 刺針飛彈、無人機等送達 3月外匯存底5,487.70億美元 終結連七月創新高 #殼牌 #億美 #退出俄羅斯 #認列 #資產減損 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠色新創公司去年獲900億美元資金 銀彈伴隨加速研發壓力 09:532022/04/03 財經 首度衝上6,000億元大關 上市櫃大陸認列收益 飆新高 04:102022/04/01 財經要聞 《國際產業》撤離俄羅斯 殼牌估損失高於預期 15:102022/04/07 財經 連3降 大陸3月底外匯存底再減258.37億美元 17:592022/04/07 財經 《國際產業》首輪籌資 幣安美國獲挹注逾2億美元 14:192022/04/07 財經 疫情釀陸IPO計畫暫停 估影響籌資逾90億美元 13:342022/03/30 財經 超越蘋果庫克 英特爾執行長2021年薪近1.8億美元 10:552022/03/31 財經 高票價時代來臨 長榮航獲利持續高飛 14:132022/04/01 財經 《國際經濟》Fed最快5月縮表 與前一輪QT有六點不同 17:102022/04/07 財經 24個月最大匯出量 3月外資跑逾1,700億 17:592022/04/07 財經 陸電商Shein新融資估值衝刺千億美元 超越H＆M加Zara總和 21:292022/04/04 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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