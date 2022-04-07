英國能源巨頭殼牌（Shell）稍早表示，退出俄羅斯市場使公司在第一季認列40億至50億美元資產減損，高於先前預估的34億美元。殼牌將在5月5日發表第一季財報，屆時將公開烏俄戰爭導致的相關損失細項。今年2月戰爭爆發後，殼牌先是宣布停止採購俄羅斯原油，隨後又關閉俄羅斯事業並退出與俄羅斯天然氣公司Gazprom建立的合資企業。