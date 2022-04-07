荷蘭的殼牌(Shell)周四表示，由於決定撤離俄羅斯市場，該公司第一季將減記至多50億美元。此一減記規模高於此前披露的水準，殼牌同時表示，不斷飆升的能源價格將提振公司油氣交易活動。

殼牌預定在5月5日發布業績報告，周四提前公告稱，第一季的稅後減損在40億至50億美元間，此將不會影響到公司出現獲利。殼牌先前估計撤離俄羅斯的影響，將減記約34億美元。

殼牌為全球最大液化天然氣(LNG)交易商，周四指出，預計第一季來自液化天然氣交易的利潤將高於第四季，石油交易的利潤在第一季將顯著上揚。