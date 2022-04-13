時碩工業3月及第一季營收雙雙報喜，不單改寫同期新高，還分別創單月、單季史上新高。亞洲有大陸各省市防疫，陸續嚴格管控；歐洲則有烏俄戰爭，是今年營運兩大變數。時碩反映不鏽鋼、碳鋼及鋁等原材料上漲，今年陸續調漲報價，第二季仍有機會比去年同期成長。

時碩3月合併營收4.78億元，月增23.37％，年成長17.85％，締造單月營收歷史新高；第一季合併營收新12.99億元，年增幅14.7％，改寫單季營收史上新高。

時碩指出，時碩3月及第一季營收雙雙增長，其中半導體、高階及電動車自行車齒盤及油氣探勘儀表等工業應用是成長金額最大項目；航太產業零件年增幅接近一倍，是成長幅度最大項目。

時碩表示，大陸無錫廠生產汽車安全零件及傳動元件為主，今年開始小量生產醫療微創手術器械零件，無錫廠目前正常生產，但受車用晶片短缺及大陸疫情而影響客戶拉貨，3月及第一季營收持平。

時碩指出，無錫廠生產汽車零組件，占時碩營收比重五成，第二季出貨端視客戶車用晶片短缺，以及大陸封控範圍及時間而定。