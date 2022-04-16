大陸由於疫情反覆讓業界對供應鏈受衝擊的憂慮也在升溫。華為消費者業務CEO、智慧汽車BU CEO余承東15日在微信朋友圈發文表示，如果上海等地不能及時復工復產，5月之後所有科技、工業產業涉及上海供應鏈的都會全面停產，尤其汽車產業。

根據澎湃新聞引述余承東表示，從4月中旬開始，部分企業就已經開始因上海等地的疫情導致供應鏈斷供停產了，如此持續下去，產業經濟損失、代價將會很大。

稍早小鵬汽車CEO何小鵬也表達了類似觀點。14日晚間何小鵬在微博發文指出，「如果上海和周邊的供應鏈企業還無法找到動態復工復產的方式，五月份可能中國所有的整車廠都要停工停產了。」

蔚來汽車CEO李斌之前也指出，一輛車差一個零件都沒法生產。受長春和河北疫情影響，3月中旬有些零部件就斷供了，靠著一些庫存勉強支持。最近又碰到上海和江蘇等地疫情，很多合作夥伴供不了貨，只能暫停生產。李斌直言這樣的情況並不是蔚來一家，很多廠商都暫停生產。