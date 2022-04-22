瑞典富豪汽車(Volvo)周五公布第一季核心獲利令人意外的增速。富豪正同時面臨著市場強勁需求和供應鏈吃緊壓力，而後者也限制了富豪完成訂單的能力。

富豪的卡車部門同時也與戴姆勒卡車、福斯集團的Traton相競爭。富豪表示，預計零組件供應將持續地不穩定，同時預計會有更多的干擾和停產，妨礙公司業務發展。

該汽車和引擎等製造商第一季調整後營業利益從去年同期的118.2億瑞典克朗，增加到126.8億瑞典克朗(約13.3億美元)，遠超過Refinitiv調查分析師預測的105.5億瑞典克朗。

然而此項業績數據並不包括此前宣布的烏克蘭戰爭相關的提列費用。

俄羅斯的入侵烏克蘭，讓汽車業供應商和柴油燃料的供應前景蒙上陰影。而富豪已經減少了在俄羅斯的生產和銷售活動。

執行長Martin Lundstedt說，由於供應鏈中斷以及原物料上漲，公司產生了額外的成本。預計通膨壓力將繼續存在。

此外訂單數量龐大，交貨時間長，使得公司訂單排期受到限制，從而對訂單的接受度產生了負面影響。執行長表示，正在盡可能減少客戶等待交付的時間。