大陸國務院新聞辦13日舉行2022年第一季進出口情況記者會，海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，自2013年共建「一帶一路」倡議提出以來，中國與「一帶一路」沿線國家貿易往來日益緊密。據海關統計，今年第一季，中國對「一帶一路」沿線國家進出口2.93兆元（人民幣，下同），同比增長16.7％。其中，出口1.64兆元，增長16.2％；進口1.29兆元，增長17.4％。

李魁文指出，主要呈現以下特點：

一是占中國外貿的比重穩步提升。今年第一季，中國與「一帶一路」沿線國家進出口值占中國外貿進出口總值的31.1％，比重比2021年提高1.4個百分點，與2013年相比提高6.1個百分點。

二是能源產品、農產品等進口較快增長。第一季，中國自「一帶一路」沿線國家合計進口原油、天然氣和煤炭4829.8億元，增長52.5％，占中國自沿線國家進口總值的37.4％，拉動中國自沿線國家進口增長15.1個百分點；農產品進口794.7億元，增長12.2％，占6.2％。

三是機電產品出口占比過半，新能源產品出口活躍。第一季，中國對「一帶一路」沿線國家出口機電產品8867.4億元，增長14.2％，占中國對沿線國家出口總值的54.2％，拉動中國對沿線國家出口增長7.8個百分點。其中，太陽能電池、電動載人汽車出口分別增長1.3倍和9.2倍。同期，出口勞動密集型產品2967.5億元，增長18.2％，其中玩具、箱包、紡織品和塑膠製品合計拉動出口整體增長2.6個百分點。

四是民營企業表現亮眼。第一季，中國民營企業對「一帶一路」沿線國家進出口1.57兆元，增長20.8％，占同期中國與沿線國家進出口總值的53.7％，比重較去年同期提升1.8個百分點。同期，國有企業進出口6038.6億元，增長23.7％。