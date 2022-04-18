大陸第一季GDP年增速4.8％ 低於市場預期保5破功 10:322022/04/18 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸第一季GDP年增速4.8％。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院新聞辦今（18日）舉行的第1季度國民經濟運行情況新聞發布會上，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付淩暉表示，初步核算，今年第1季國內生產總值27兆178億元（人民幣，下同），按不變價格計算，年增長4.8％，比2021年第4季增長1.3％。 分產業看，第一產業增加值1兆954億元，年增長6.0％；第二產業增加值10兆6187億元，年增長5.8％；第三產業增加值15兆3037億元，增長4.0％。 陸3月全社會用電量 年增3.5％ 大陸第1季進出口增長10.7％ 外貿開局平穩 #增長 #增加值 #4.8 #第1季 #國民經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸首季對台貿易逆差 擴至419億美元 04:102022/04/14 焦點新聞 領先分析機構：NetApp穩居2021台灣第一大儲存廠商 11:102022/04/13 財經 大陸首季對美貿易順差達918.7億美元 年增26％ 22:062022/04/13 兩岸 欣旺達動力電池營收增六倍 仍虧損 04:102022/04/16 全球財經 陸第一季對一帶一路沿線國家進出口人民幣2.93兆元 11:432022/04/13 兩岸 陸海關總署：首季對俄羅斯、烏克蘭進出口都保持增長 11:132022/04/13 兩岸 大陸今公布首季GDP增速 拚保5 04:102022/04/18 焦點新聞 今年IC出貨量上看4,277億套 04:102022/04/15 產業．科技 多重資產策略 穩健抗波動 04:102022/04/15 投資理財 封控衝擊 大陸3月汽車銷量年減逾1成 04:102022/04/13 焦點新聞 深圳GDP3.8兆人民幣 晉身世界十強 11:522022/04/12 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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