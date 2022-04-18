大陸國務院新聞辦今（18日）舉行的第1季度國民經濟運行情況新聞發布會上，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付淩暉表示，初步核算，今年第1季國內生產總值27兆178億元（人民幣，下同），按不變價格計算，年增長4.8％，比2021年第4季增長1.3％。

分產業看，第一產業增加值1兆954億元，年增長6.0％；第二產業增加值10兆6187億元，年增長5.8％；第三產業增加值15兆3037億元，增長4.0％。