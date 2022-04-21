大陸商務部新聞發言人高峰21日主持例行新聞發布會表示，2022年第一季，中國對外全行業直接投資2177.6億元人民幣，同比增長5.6％（折合342.9億美元，同比增長7.9％），其中對外非金融類直接投資1709.5億元人民幣，同比增長6.3％（折合269.2億美元，同比增長8.5％）。其中，流向批發和零售業54.5億美元，同比增長36.3％，流向製造業43.5億美元，同比增長13.3％；對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資52.6億美元，同比增長19％，占同期總額的19.5％，較上年同期上升1.7個百分點。

高峰表示，今年第一季，對外承包工程完成營業額1841.6億元人民幣，同比下降5.7％（折合290億美元，同比下降3.7％），新簽合同額3009.4億元人民幣，同比下降13.3％（折合473.9億美元，同比下降11.5％）。新簽合同額在5000萬美元以上的項目207個，其中上億美元項目109個。在「一帶一路」沿線國家承包工程新簽合同額246.4億美元，完成營業額159.7億美元，分別占同期總額的52％和55.1％。