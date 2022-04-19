旅行公會全聯會、品保協會以及六都一省全國各縣市旅行公會理事長19日上午出面召開記者會，呼籲政府5月立即啟動「旅行業續航計畫」，提供勞工生計補貼，直到國境解封為止，並指要求參團者打第三劑只是重創旅行業。對此，行政院表示，請交通部持續溝通。

品保協會發言人李奇嶽說，旅行業的薪資及營運補貼，只到去年8月為止，因此提出旅行業續航計畫，呼籲行政院從5月開始提供薪資及營運補貼，到國境解封。粗估需要20到30億。

據了解，目前剩2,600家旅行社、18,900名員工，若要提供營運及薪資補貼，每月需要多2.6億支出。

李奇嶽說，旅行社從業人員，從2019年的4萬多人，現在剩下2萬不到，再不提供補貼，下半年旅行社恐怕會出現倒閉潮。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁則指出，旅遊業好不容易等到疫情趨緩，市場漸露曙光之際，無奈疫情指揮中心突襲，在未事前說明及明確規定的各內容之下即匆促空泛的宣佈「要完成三劑疫苗接種，才能參加進香團、旅行團、健身房等」蕭博仁表示，此並無法對防疫有完全幫助，只是重創旅行業。

對此，行政院官員表示，行政院為協助觀光產業紓困及振興，已投入逾400億元，以協助產業在疫情危機下維持營運；為剌激國內經濟發展，並推出振興五倍券及國旅加碼券，交通部亦持續對旅行業辦理特色團體國內旅遊補助。

行政院官員說，針對該次防疫政策對旅行業造成衝擊，已請交通部針對業者訴求及衝擊，詳予瞭解並持續溝通。