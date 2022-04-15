長科*(6548)第1季稅後盈餘為7.02億元，創下單季歷史新高，每股盈餘為1.87元，以目前面額1元計算，相當於賺進1.87個資本額；由於客戶需求依舊暢旺，長科*預期第2季合併營收預期介於36.8億元到38.7億元之間，若以新台幣28.2元兌1美元平均匯率假設，毛利率預計介於31%到33%之間；營益率預計介於22.5%到24.5%之間。

長科*今天舉行第1季法人說明會，2022年第1季自結合併營收為36.31億元，季減1%，年成長33%，優於法說會預期，為單季歷史次高，營業毛利為11.22億元，季減10%，年成長115%，毛利率為30.9%，季減3.1個百分點，亦為單季歷史次高，營業淨利為8.16億元，季增6%，年增179%，營業淨利率為22.5%，季增1.6個百分點，改寫單季歷史新高紀錄，歸屬母公司業主的稅後盈餘為7.02億元，季增18%，年增196%，為單季歷史新高，每股盈餘為1.87元，相當於賺進1.87個資本額。

在長科*產品組合中，2022年第1季QFP占營收比重從去年同期的14%上升至23%，QFN占比則從去年同期的15%上升到19%；以製程區分，蝕刻製程的營占比重也自去年同期的39%提升至43%；就應用別來說，長科*車用占營收比重明顯較去年同期攀升，自25%躍升為35%。

長科*表示，首季毛利率為30.9%，比上季下滑3.1個百分點，主要係因2021年第4季會計科目調整而墊高毛利率基期；如與2021年整年度26.6%水準相較，首季毛利率表現仍舊不俗；首季營益率比上季增加1.6個百分點。與2021年同期比較，2022年第1季毛利率上升11.7個百分點，營益率上升11.8個百分點。

展望2022年第2季，長科*表示，客戶需求依舊暢旺，長科*預期單季營運可望向上攀升，單季合併營收預期介於36.8億元到38.7億元之間。若以新台幣28.2元兌1美元平均匯率假設，則毛利率預計介於31%到33%之間；營益率預計介於22.5%到24.5%之間。