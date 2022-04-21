B區1F《米塔炙燒牛排專門店》，寵愛媽咪四人套餐只要2988元。（麗寶提供）

溫馨的五月天即將到來！麗寶OUTLET MALL 4／23至5／8母親節檔期，推出《愛喲！我的媽500元任你花》活動。「500元任你花」券共限量2萬份，館內超人氣adidas、PUMA、New Balance等超過50多家運動休閒品牌，只要服務台領取「500元任你花」券消費滿2000元再折100元。

麗寶指出，500元任你花，買好、買滿超低折扣！時尚媽咪的最愛，麗寶OUTLET MALL Ｃ區１Ｆ《GLORIA》專櫃GUCCI墨鏡，下殺 2.5折；近期剛開幕的人氣設計師品牌《HUANG SHU CHI》黃淑琦，寵媽大絕招，推出牛仔褲一折起，讓媽媽們買得開心也穿得漂亮。

溫馨的母親節即將到來，麗寶OUTLET MALL近20家，含蓋韓式、泰式、港式、日式等多樣化異國主題餐廳，母親節期間相繼推出CP值超高的寵媽天菜。即將在 4／29試營運的B區1F《米塔炙燒牛排專門店》為媽媽們準備了，寵愛媽咪四人套餐只要2988元(原價3406元)的優惠。

C區1F《十二月》推出母親節套餐(五人分享餐)，多道私房佳餚及美味紅蟳粥，歡慶母親節推薦價3880元。4／23至5／8憑麗寶OUTLET MALL 主題餐廳消費發票，單筆消費滿1500元還能兌換天空之夢免費搭乘券乙張。

麗寶母親節寵愛