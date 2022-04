迎接溫馨五月,串聯遠東集團線上線下全通路會員經營的HAPPY GO也為母親節檔期活動添柴加溫,即日起至5月10日止,凡於指定通路消費累兌點,不僅點數加贈,還有機會帶媽媽一同登上全台唯一的台北雙層餐車,遍覽迷人城市風光邊品嚐由台北遠東香格里拉飯店獨家提供的精緻餐點;還可帶媽媽或女兒體驗全台首座樂高馬賽克快照機,現場拍照即可打造個人專屬樂高頭像盒組。

HAPPY GO就是要讓卡友今年的母親節不論用餐或送禮都能獨一無二、驚喜連連。HAPPY GO宣布於母親節前夕推出「Let’s HAPPY GO 為生活加樂 快樂多一點」的品牌活動以饗會員卡友,共有三重好禮。第一重,活動期間消費成功累兌點數,即符合參加HAPPY GO App「找樂遊戲」輪盤活動的資格,有機會獲得威秀電影票、全家拿鐵咖啡券和HAPPY GO點數2,000點等多項好禮。

第二重,至HAPPY GO特約商店消費累點成功且累積消費滿5,000元,即有機會參加5月20日台北雙層餐車免費午餐活動,以往各大觀光城市都看得到的雙層觀光餐廳巴士,現在台北也搭得到,可藉由全景玻璃天窗感受信義區與東區的獨特魅力外,還能享用由五星級飯店台北遠東香格里拉所獨家提供的美食,一人中獎二人同行。第三重,為鼓勵卡友多使用雲端發票功能,為永續地球盡一份心力,活動期間凡綁定HAPPY GO App為發票載具者,於全臺遠東百貨、遠東SOGO消費滿100元並存入發票,消費前1,000名卡友就有機會獲得HAPPY GO點數200點,更有機會邀媽媽或女兒到板橋大遠百的樂高R授權專賣店體驗全台首座樂高馬賽克快照機,免費獲得即拍即拿的專屬樂高個人頭像盒組(市價4,399元),滿足新世代樂高迷全球最新潮流趨勢的未來感互動體驗。

另外,參加HAPPY GO FB粉絲頁或IG或是HAPPY GO App舉辦的「上傳與媽媽合照」活動,也有機會抽到樂高馬賽克快照機個人頭像盒組,讓今年的母親節禮物別具特色。遠東集團旗下各百貨也紛紛偕同放大HAPPY GO點數價值,火力十足催動母親節購物買氣。

全台遠東百貨4/14起至5/10止推出「 點點成金 紅利回饋」活動,HAPPY GO點數200點可兌換100元紅利券,使用行動支付HAPPY GO Pay更可享獨家加碼好禮,全館當日單筆刷5,000送200元,3萬送1,000元。

遠企購物中心HAPPY GO 300點可兌200元HG券乙張,遠東SOGO台北三館即日起至4/25,350點可兌換200元母親節購物金乙張,消費累點滿3,500元加碼抽賓士全新Mercedes-EQ EQB 300智能電動休旅車。

新竹巨城購物中心則推出HAPPY GO Pay 滿額加碼禮活動,當日累計滿10,000元,贈「100元巨城購物抵用券」乙份,滿30,000元,贈「500元巨城購物抵用券」乙份。

HAPPY GO為防疫盡一份心力,鼓勵消費者多使用行動支付HAPPY GO Pay,母親節檔期首度大規模聯手20家銀行,綁定信用卡並刷卡消費累點,點數回饋最高可上看18倍。4/21起到5/8止,使用HAPPY GO Pay綁定遠東商銀、中國信託、玉山、花旗、華南、第一、匯豐、新光、凱基、台新(限玫瑰Giving卡) 等十家活動銀行信用卡,並於全臺遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、TheMall遠企購物中心、friDay購物、SOGO istore,單筆消費金額滿2,000元回饋200點、滿5,000元回饋500點、滿30,000元回饋3,000點,相當於點數10倍回饋,另有20家銀行配合的周末加倍贈活動,以及綁卡禮、分期禮和新戶消費禮。若以消費5,000元來試算,首次註冊HAPPY GO Pay並綁卡,在10倍贈活動期間的週六於百貨通路消費並分期,就可獲18倍HAPPY GO紅利點數回饋。