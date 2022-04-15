王莫昀／台北報導

台中麗寶OUTLET有新生力軍！「HUANG SHU CHI 黃淑琦」品牌一直以來以為女性打造完美身型為目標，除了受名媛、藝人喜愛的晚禮服之外，穿上去立即修身顯瘦的牛仔褲，也是長年熱銷商品。在母親節將來臨之際，選在首度進駐的台中麗寶OUTLET，推出經典牛仔褲一折起好康！

母親節要送媽媽什麼禮物？ 提醒一年到頭忙於工作和家事的職業婦女們，在這個節日，除了送媽媽禮物，別忘記也要犒賞自己！「HUANG SHU CHI 黃淑琦」設計師品牌，以Super Women為發想，向身兼數職的女性朋友們致敬。購買2022春夏服飾三件即贈送一件Super Women T恤，只送不賣！

「HUANG SHU CHI 黃淑琦」流行事業今年春夏以大西洋藍、橄欖油綠、奶油色及蜜桃粉橘為主打色。並以花瓣的堆疊和綻放、葉脈的交錯和疏離、蕈類的褶皺和層次為設計理念。花卉葉脈擁有優美形體與線條，能給予人視覺及心靈美的感受，這個單元融合品牌擅長的晚禮服，如花朵綻放，讓生命力絲絲蔓延。