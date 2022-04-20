母親節即將到來，PGO搶先推出了母親節特惠活動。即日起至5月底，購買PGO Ur2 Plus即送5000元購車金，另加贈時尚小風鏡、實用置物籃、方便置杯架等價值3500元的好禮3件組，若有符合政府補助資格的話，購車更輕鬆。

PGO表示，輕巧好騎的車款一直是女性們的首選，因此這波母親節特別以兼具可愛與科技感的輕型電動車Ur2 Plus為優惠主力。Ur2 Plus外型圓潤獨特，深受不少親子族群喜愛，龍頭前端設置Class-C LED直射式魚眼頭燈，騎在路上超吸睛，可回收防刮材質，讓媽媽們大膽放心騎。馬達部分使用GHI鋁合金馬達，起步輕快，動力充足，不管是附近買菜、短距通勤或是載小孩都很適合。

若以政府補助優惠價格試算（以台北市為例），PGO Ur2 Plus售價5萬8980元，扣除5000元PGO購車金、7000元工業局補助及2000元台北市環保局補助、8000元台北市振興加碼補助，最終可以3萬6980元購得，現省2萬2000元。