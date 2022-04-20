搶母親節餐飲商機，饗賓餐旅集團旗下七大品牌聯手推出各式母親節外帶套餐，包括「饗饗」和「旭集」的頂級饗宴、「饗食天堂」的多國料理、「開飯川食堂」和「真珠台灣家味」的中式豐盛、「饗泰多」的經典泰式風味，以及「果然匯」全素好料，葷素各有特色，滿足大家對盡孝心表愛意的各種需求。

澎湃的母親節美味餐點，蛋糕當然是必備標配，今年，饗賓旗下蔬食連鎖品牌「果然匯」首度推出母親節全素「伯爵葡萄柚旦糕」，貼心回應素食族的需求。此外，「饗泰多」人氣泰式奶茶變身的「泰式奶茶生乳捲」，以及「開飯川食堂」的綿密奶香「熊貓哥黑白配生乳捲」，也是第一次現身母親節套餐，而去年受美食家肯定的獲獎蛋糕「莓好馨意」也重磅回歸，酸甜不膩的莓果滋味，再度討好婆婆媽媽的嘴和心，四款蛋糕通通可以單點。母親節外帶套餐限量預購。

連二年熱銷的饗賓餐旅七大品牌母親節套餐，今年照例端出各具特色的母親節外帶套餐，特選各式上等食材，精心打造極致盛宴，菜色規格堪比年菜等級。從帝王蟹北海道干貝牛小排海陸聯手的高端日式百匯「旭集」、龍蝦鮑魚藍鑽蝦齊聚的人氣夯店「饗饗」、德國豬腳和紅酒燴牛肉異國聯名的「饗食天堂」，到「饗泰多」的冠軍月亮蝦餅及黃咖哩軟殼蟹、「開飯」明星菜流口水雞和翻滾吧!火辣三寶、經典臺灣家味「真珠」的鮑魚醉蝦以及招牌白斬雞佐雙醬，或來份以香煎猴頭菇和素食佛跳牆領銜演出的「果然匯」溫馨蔬食全素套餐，七大品牌葷素通包，各自滿足珍愛媽媽的孝心。饗賓七種各具風格但豐盛美味一同的母親節外帶套餐，自即日起至5/2於饗賓外帶平台獨家開訂，是訂不到心儀餐廳或只想待在家裡歡聚的另一個輕鬆便利好選擇。

饗賓母親節外帶套餐即日起至4/28開放預訂，不想讓婆婆媽媽們舟車勞頓出門吃大餐，請把握在家享受饗賓七大品牌美味料理的好機會，只要到饗帶走EATOGO平台一指下訂，就能輕鬆把澎湃好料帶回家，外帶安心，自取回家有孝心。