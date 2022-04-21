聯準會（Fed）內部對於升息路徑更趨鷹派，包括芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）與舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）都主張基準利率今年底前應升至2.5％。而據利率期貨盤顯示，市場預估5、6月Fed連升2碼的機率已達百分之一百。

美國利率期貨盤周三首次出現5月與6月決策會期估計總共將升息100個基點（4碼），高於周一的調升94個基點。5月若升息2碼，將是2000年5月以來Fed首次一口氣升息2碼。

反映市場短期利率預期上揚，美國2年期公債殖利率周三盤中一度升抵2.625％，創2018年12月以來最高。

至於年終基準利率預測方面，利率期貨盤周三推估Fed年底前總共將升息2.25個百分點，高於周一推估的2.13個百分點。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯周二表態，指Fed今年底前可能將基準利率調升至2.25至2.5％的中立水準區間，之後可能先觀察經濟的狀況，若是通膨仍然居高不下，可能有必要進一步升息。 伊凡斯進一步說明指出，「考量俄烏戰爭與上海封城增加供應鏈問題，通膨不排除進一步飆升，若是如此的話將會是一大問題，而Fed就有必要進一步升息，基準利率可能就會超過中立水位。」

Fed大多數決策官員推估的利率中立水位落在2.25至2.5％的區間。

舊金山聯準銀行總裁戴莉周三也呼籲Fed應加快升息，並在年底前將基準利率升到中立水位。

她發表演說時指出，「我認為謹慎的做法就是加快升息，趕在年底前將利率調高至中立水位，這個水位既不刺激也不阻礙經濟，差不多是2.5％。」至於5月升息的幅度，戴莉表示，「升息2碼已成定局，就我看來，經濟目前強韌有餘，足以應付如此升幅。」

她還說，「當然我們將持續評估經濟指標與相關風險，但目前我看不到經濟需要政策寬鬆的任何跡象。」