據大陸官媒「央視軍事」在4月2日的報導，中共海軍第2艘075級兩棲攻擊艦「廣西號」展開了成軍以來的首次基礎性訓練，報導稱廣西號展開航行組織、損害管制等訓練科目。

廣西號的舷號為32，在去年12月底宣布成軍，成為繼海南號(舷號31)之後，第2艘正式服役的075型兩棲攻擊艦。

075型攻擊艦的外型很類似美國胡蜂級攻擊艦，都是類航空母艦設計，最上層為全通式大面積飛行甲板，操艦、雷達、通訊與飛行器起降部門集中為艦島。兩者只有些許的尺寸差別，美軍胡蜂級全長257公尺、滿載排水量42000噸；075級全長237公尺、滿載排水量40000噸以上，因此兩者的直升機與登陸載具(氣墊艇、登陸戰車、主戰坦克、運兵車等)的裝載量差異並不大。

大陸央視先前的報導，海南艦可搭載兩棲裝甲車、多種直升機、氣墊艇及坦克裝甲車，自身的防衛武器有2具海紅旗-10型近程防空飛彈、2具H/PJ-11型11管30公釐近迫防衛機砲。