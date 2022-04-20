俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」據信遭烏克蘭以反艦飛彈擊中沉沒。日媒指出，由舊蘇聯航艦改裝的中國航艦遼寧號，裝甲可能與莫斯科號同樣容易被飛彈擊沉，衝擊中國攻台戰略。

俄羅斯國防部稱巡洋艦莫斯科號（Moskva）13日因艦上彈藥起火，官兵棄船撤離，14日表示船艦於惡劣天候拖回港口途中沉沒；烏克蘭則聲稱是用2枚自家研發的海王星（Neptune）反艦飛彈擊沉莫斯科號。

日本經濟新聞報導，俄羅斯艦隊的旗艦於戰爭時期沉沒，上一次已是1905年的日俄戰爭時期，莫斯科號沉沒除了震撼俄羅斯，也對中國國防相關人士造成極大的衝擊，因為莫斯科號似乎的確是被烏克蘭新型反艦飛彈擊沉，若此事為真，中國引以為傲的海軍恐怕也不過是紙老虎。

報導說，中國航空母艦遼寧號的前身，是前蘇聯時代建造中的瓦良格號航艦，蘇聯解體後無力繼續完成瓦良格號，擁有管理權的烏克蘭將艦上各種儀器卸除後，以廢棄物的名義賣給中國軍方相關企業，船艦被拖往中國大連。

中國也以相同手法買下前蘇聯航艦基輔號與明斯克號進行研究，其中基輔號與瓦良格號都是在烏克蘭造船中心尼古拉耶夫（Mykolaiv）打造。

相關人士說，中國透過花費時間、踏實研究前蘇聯航艦，逐漸提升相關技術，瓦良格號被改造為中國首艘航艦遼寧號於2012年服役，但其裝甲若由前蘇聯的標準來看，恐怕與莫斯科號同樣容易被新型飛彈擊沉。

報導分析，遼寧艦航行在台灣海峽等周邊區域，是中國海軍的重要戰力，但若中國國家主席習近平下令攻打台灣，可能會被視為不易投入實戰的脆弱船艦。

在遼寧艦之後服役的中國國產航艦山東號，應有進行改良提升防禦性能，建造中的第3艘航艦也將於近期下水，但中國航艦只要航向台灣附近或想駛出太平洋，就會進入反艦飛彈的射程內，台灣方面也在增強相關能力。

報導指出，俄軍原本被認為在裝備、兵力、資金等各方面都遠勝於烏克蘭，但不放棄以武力犯台的中國從俄羅斯入侵烏克蘭戰事中，對俄軍的脆弱性感到驚訝；若中國以同樣天真的判斷對台灣動武，恐會重蹈俄國覆轍。

中國與台灣中間隔著海峽，比烏克蘭更難入侵，台灣有許多險峻的高山，成為適合防守的天然要塞，若開戰後進展緩慢，美國等援軍就可能介入，西方國家也會聯合對中國進行嚴厲制裁、封鎖海上航路，中國的能源與糧食都倚賴對外貿易，屆時所受的打擊將遠比俄國還大。