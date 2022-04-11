法國興業銀行11日宣布退出俄羅斯金融及保險市場，並出售當地銀行Rosbank股權。興業銀行表示退出俄羅斯市場導致公司認列大約20億歐元（約21.8億美元）資產減損。易利信也宣布無限期關閉俄羅斯事業，並為此在第一季認列9億瑞典克朗（約9,520萬美元）資產減損。易利信先前在2月已暫停對俄羅斯出貨。