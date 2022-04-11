法國興業銀行、易利信退出俄羅斯 22:582022/04/11 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國興業銀行11日宣布退出俄羅斯金融及保險市場，並出售當地銀行Rosbank股權。興業銀行表示退出俄羅斯市場導致公司認列大約20億歐元（約21.8億美元）資產減損。易利信也宣布無限期關閉俄羅斯事業，並為此在第一季認列9億瑞典克朗（約9,520萬美元）資產減損。易利信先前在2月已暫停對俄羅斯出貨。 退出俄羅斯 殼牌認列40至50億美元資產減損 鄭宏輝呼籲 華碩暫時退出俄羅斯市場 #易利信 #退出俄羅斯 #法國興業銀行 #認列 #資產減損 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華新認列未實現期貨避險損失9,373萬美元 04:102022/03/11 證券．權證 民團籲住宅租金以特別扣除額認列 減低租屋族負擔 11:022022/03/10 政治 業內外皆美 訊連營運拚勝去年 04:102022/03/09 產業．科技 觀念平台－企業經營決策與長尾風險管理 04:102022/03/22 專題周報 俄債提損金額回轉 壽險密切評估 04:102022/03/22 金融．稅務 工具機廠訂單佳 營運不看淡 04:102022/03/14 證券．權證 首度衝上6,000億元大關 上市櫃大陸認列收益 飆新高 04:102022/04/01 財經要聞 烏克蘭點名華碩退出俄羅斯後 街頭民調結果曝光 23:492022/03/14 政治 無畏俄烏攪局 富邦金穩坐獲利三冠王 04:102022/03/09 財經要聞 南山人壽認俄債損失30.25億 2月仍賺逾30億 19:032022/03/10 財經 認列俄羅斯債券後 富邦金控第1季仍賺逾463億元 21:352022/04/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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