針對烏克蘭副總理費多羅夫日前點名華碩終止與俄羅斯客戶的合作關係，華碩14日回應，對俄羅斯市場的出貨已停滯，且將捐助財團法人賑災基金會「賑濟烏克蘭專戶」新台幣 3000 萬元，期盼和平及人道援助能即時給予每一位受影響者。《中天新聞》也派出記者進行街頭民調，結果顯示，不少民眾認為烏克蘭此舉形同情緒勒索。

華碩14日發布聲明表示，深度關切在烏克蘭逐漸升級的人道主義危機，我們已積極為當地受影響的同事及家人提供援助，並將持續關注情勢的進展。

華碩一直致力遵從所在各國的規範，加上供應鏈、物流、銀行交易及其他因素所形成的複合性挑戰，對俄羅斯市場的出貨已停滯。為盡一份力量，華碩將捐助財團法人賑災基金會「賑濟烏克蘭專戶」新台幣3000萬，衷心期盼和平及人道援助能即時給予每一位受影響者。

針對華碩被烏克蘭點名退出俄羅斯，《中天新聞》14日也派出記者在台北街頭進行街訪，詢問民眾「烏克蘭『點名華碩退出俄羅斯』，你覺得？」，並提供5個選項讓受訪民眾選擇：

1.華碩還不秒退出俄羅斯，想被抵制嗎

2.有需要這樣？ㄜ…這是情緒勒索吧

3.原來軍規主機板不是話術，是真的啊！

4.好榮幸！台灣之光 華碩竟然能被點名！

5.我就問！烏克蘭還賣軍火給大陸，這怎麼算？

總共有20位民眾參與這個投票，結果顯示，有6人選擇選項1，9人選擇選項2，1人選擇選項3，4人選擇選項4。有受訪民眾表示，「華碩如果支持人道，應該退出俄羅斯」、「不需要吧，這個一碼歸一碼」、「戰爭歸戰爭，做生意歸做生意，其實不用這樣」、「不要逼迫別人不買，這就是情勒啊」。