對於烏克蘭副總理兼數位部長Mykhailo Fedorov在推特點名華碩電腦，呼籲華碩應終止對俄羅斯提供技術支援及電子產品的供應一事，行政院顧問鄭宏輝呼籲華碩暫時退出俄羅斯市場！

俄羅斯攻打烏克蘭至今，科技巨頭紛紛表態支持烏克蘭，特斯拉執行長馬斯克提供星鏈技術避免烏克蘭被俄羅斯斷網，亞馬遜公司的雲服務AWS停止讓俄羅斯和白俄羅斯新用戶註冊，微軟暫停對俄羅斯的服務，Google不再接受新的俄羅斯雲端用戶，IBM停止對俄羅斯的銷售計畫，連台灣護國神山台積電加入保護烏克蘭的行列，暫停供貨給俄羅斯。

鄭宏輝12日在臉書呼籲華碩拿出世界科技大廠的高度，負起維護國際秩序的責任，與全球科技巨頭站在一起抵制俄羅斯，不要因為一時的經濟利益，讓投資人暴露在長期的貿易風險之中，更不要讓長期建立的口碑與俄羅斯一起陪葬，不要讓台灣企業的形象一起陪葬。

鄭宏輝鄭重建議華碩與所有在俄設立分支的台灣企業，應該立刻響應撤出行動，一致抵制俄羅斯。這是保護台灣品牌、技術與資本安全的命運抉擇，更是為世界和平奮鬥的關鍵時刻。他也呼籲華碩暫時退出俄羅斯市場，讓我們團結發揮力量，一起為烏克蘭加油！鄭宏輝最後請華碩拿出勇氣，大聲向俄羅斯說不！