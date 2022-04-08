鴻海科技集團（2317）推動循環經濟成果再獲認可，位於中國大陸深圳龍華科技園區近日正式取得UL 2799廢棄物零填埋「金級認證」，認證範圍占地2.3平方公里（相當於九座大安森林公園面積），成為全球首座綜合生態示範園區。

鴻海集團龍華園區去年初甫導入Turbo Waste 廢棄物管理系統，進行廢棄物管理雲端數位化，即時管控廢棄物流向與轉化率，去年底便獲得深圳市無廢城市「生態示範園區」的肯定，不同於以往單一法人、單一廠區的廢棄物零填埋認證，鴻海龍華廠區內多樣化的工作型態以及豐富的生活環境設施，使成為全球首座獲得「金級認證」的生態示範園區。

此次UL 2799認證鴻海整合龍華廠區內14個法人，包含生產電子產品的富智康（FIH）、工業富聯（Fii）與鴻騰精密科技（FIT）等子公司。認證範圍涵蓋園區內的生產車間、員工宿舍、運動場館、餐廳超市等，認證期間廢棄物轉化率達99％，焚燒熱回收率7％，符合金級認證，未來將持續提升轉化率，以鉑金級為目標砥礪前行。

鴻海指出，未來鴻海將逐步推動其它廠區朝向全面「零廢園區」目標邁進，持續響應國際環保倡議，提升企業永續競爭力，除了本次深圳龍華園區獲得認證外，目前集團中國大陸衡陽廠區、昆山廠區已於2021年以單一廠區、法人的身份取得UL 2799廢棄物零填埋最高鉑金級認證，未來將持續落實廠區廢棄物分類、轉移、處理工作，實現廢棄物100％轉化率。

鴻海科技集團環保長洪榮聰表示，龍華園區發展歷史悠久，可以說是鴻海集團在中國大陸地區的總部，園區內法人及事業單位多元，本次成為全球第一個UL金級零廢綜合生態示範園區，在鴻海集團發展歷中擁有高度意義。從龍華園區開始，導入廢棄物管理系統，推動綠色環保減量專案。未來將加快推動腳步，朝向全面零廢園區的目標邁進，逐步實踐聯合國提倡的可持續發展。」

鴻海科技集團表示，集團的ESG願景為「科技開啟智慧生活，用心造就永續發展，攜手共創美好未來」，運用自身核心能力資源與配合外部輔導，持續投入綠色行動，並致力落實「永續經營=EPS+ESG」理念。

2021年以來，鴻海先後攜手國際電子工業聯接協會（IPC）制定電子行業清洗劑IPC-1402規範，協助國際專業組織ChemFORWARD建立綠色清洗劑資訊披露與共享平臺。

此外，鴻海響應氣候行動100+（Climate Action 100+），正準備向科學碳目標倡議組織（SBTi） 遞交具商業野心的1.5°C減碳承諾書，結合氣候相關財務揭露建議 （TCFD）將更準確管控環保風險提升氣候變遷韌性，致力於2050年前實現溫室氣體淨零排放目標。