新加坡金融管理局（MAS，等同央行）14日如預期宣布緊縮貨幣為六個月來第三次緊縮。這是其十二年來首次同時採取調整匯率政策區間斜率，和匯率區間中點等兩種政策工具來抑制通膨。

新元兌美元匯率14日盤中升值0.55％報1.355新元創兩周新高，連續三個交易日升值。

MAS調升新元名義有效匯率（NEER）政策區間斜率，並把匯率區間中點上移，為2010年4月以來首次同時使用這兩種政策工具來緊縮貨幣，突出其對通膨壓力上升的憂慮。至於政策區間寬度則未調整。這是MAS的三大政策工具。

MAS向來透過調整匯率來穩定物價，而非依賴利率調整。因為貿易流量影響其經濟榮枯，所以其讓新元跟新加坡主要貿易夥伴的貨幣匯率，在一個不公開揭露的政策區間內升值或貶值。

MAS在聲明稿中表示，俄烏戰爭推高全球

新加坡14日首季國內生產毛額（GDP）經季調後季增0.4％，明顯低於前通膨預測和影響經濟展望，推升大宗商品價格和對供應鏈造成新衝擊，不斷增加新加坡國內物價上升壓力。一季的季增2.3％，也遠低於市場預測的季增1.9％。其中GDP裡製造業項目，從前一季的季增6.3％，大逆轉至季跌1.2％。

若跟去年同期相較，首季GDP年增3.4％，低於市場預估的年增3.8％，也遠低於前一季的年增6.1％。

MAS維持今年新加坡GDP成長3％到5％區間預測值不變。去年GDP成長7.6％創十年來最大增幅。

今年通膨率預測值，從原先2.5％到3.5％區間，調升至4.5％到5.5％區間。核心通膨率從原先2％到3％區間，調升至2.5％到3.5％區間，

澳盛（ANZ）亞洲研究部主管Khoon Goh說，只要通膨率持續大幅上升，MAS就可能進一步緊縮貨幣。