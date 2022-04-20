勤業眾信聯合會計師事務所與財團法人資訊工業策進會20日共同舉辦「短鏈布局-後疫情投資新契機」論壇，剖析後疫情時代與近期區域戰爭事件對於台商投資東協、印度與全球熱門投資地區的影響。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，近兩年在美中貿易戰和新冠疫情的雙重影響下，全球許多企業考量到關稅及供應鏈斷鏈的風險，將生產基地分散至東南亞和印度。

財團法人資訊工業策進會國際處處長黃瓊雅表示，工業合作計畫已進入第四年，服務核心結合國際級專業團隊，針對台灣跨國投資、生產基地移轉或有併購需求之業者，提供專業客製化服務，包含稅務、風險評估或法務諮詢，並整合當地市場、供應鏈及投資資訊，打造政府旗艦級服務。

勤業眾信聯合會計師事務所財務顧問服務部資深執行副總經理潘家涓表示，2021年全球併購交易總額突破五兆美元，2022年面對疫情持續延燒、地緣政治的風險持續衝擊全球供應鏈，企業併購趨勢望繼續創高。

財團法人資訊工業策進會國際處副處長杜順榮表示，自2018年美中貿易戰開始，至新冠疫情爆發與半導體業缺貨潮，為避免企業供應鏈停轉，將生產基地移轉至世界各地。

Deloitte全球華人服務東南亞負責人余永平表示，東協資源豐富，橡膠、棕櫚油、稻米的出口皆為世界第一，而天然氣出口則是排名全球第五；同時，東協人口約有6.8億人，具有勞動力眾多且年輕的優勢，預計2030年東協將成為全球第四大經濟體。區域內各地區發展產業迥異，例如馬來西亞與泰國在高科技製造業、電子商務和物流發展較為優異，而勞動密集型、基礎設施或天然資源的開發產業較適合在越南、印尼、菲律賓等地。

此外，東協在貿易上亦具優勢，例如在東協自由貿易協定上，有99％的產品獲得關稅豁免；而在2022年一月正式生效的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），更是強化東南亞地區的自由貿易程度，與全球供應鏈的地位。憑藉上述多項「新東向」優點分析，台灣企業未來有機會可藉此積極制定供應鏈的佈局策略，加入全球貿易隊伍，在這場世界競爭趨勢中脫穎而出。

中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈表示，近年因疫情、通貨膨脹、供應鏈中斷、地緣政治，甚至全球氣候行動等因素，使所有產業經濟復甦受到相當的影響。全球供應鏈將持續重組的趨勢，將進一步促成亞太區域供應鏈的茁壯，尤其以東協與印度最被看好。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐有德表示，在前進東協與印度之時，應注意各地區2022年最新稅改制度。例如印度將對虛擬數位資產課徵30％稅率、延長印度國內新創、新製造公司的稅務優惠，另外，同時調升進口關稅以鼓勵國內製造；在越南方面，政府為加速經濟復甦程度，提供企業Covid-19稅務減免的優惠措施；新加坡政府因應國際趨勢，規畫施行15％當地最低稅負制與逐年提升碳稅；馬來西亞則是針對外國來源所得稅收政策進行調整、延長企業稅虧損扣抵期間及針對特定產業提供稅收激勵措施。

勤業眾信Deloitte Private私人暨家族企業服務負責人廖哲莉資深會計師表示，台商也面臨家族傳承及世代交替的問題，建議企業可以建立家族辦公室及家族治理的制度，整合家族資源。以歐美及新加坡為例，當地政府鼓勵外國企業建立「家族辦公室」。台灣企業可以借鏡此一家族辦公室的運作機制，並且靈活運用控股公司、信託或私募基金等，建立歷久不衰的家族企業。

德勤商務法律事務所合夥律師陳盈蓁表示，台商跨境布局不論南向或東向、在當地設立新公司或透過收購當地公司，應特別注意公司型態選擇、股權架構規畫、外國人投資項目限制。歐美實務目前就標的業務經營合規性的聲明及保證，已多改採由買方投保保證及補償保險（Warranty and Indemnity Insurance）取代過去由賣方承諾賠償，此趨勢將增加買方交易成本，值得留意。