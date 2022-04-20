俄烏衝突加劇國際經濟形勢正在惡化。國際貨幣基金組織已經宣布下調143個國家的增長預測。英國前倫敦經濟政策署署長、中國人民大學重陽金融研究院高級研究員羅思義表示，與這些國際趨勢相比，中國經濟是迄今為止最強大的全球穩定和增長中心，中國的經濟增長速度是美國的5倍。

羅思義在大陸《環球時報》撰文指出，中國的通膨率為1.5％，完全可控，不到美國的1／5。自新冠肺炎疫情出現以來，中國的GDP增長10.5％，美國GDP增長2.1％。中國的經濟增長速度是美國的5倍。

羅思義說，美國財政部長葉倫曾試圖宣稱，美國通膨率飆升的原因是烏克蘭戰爭帶來的巨大影響。這完全不符合事實。到目前為止，美國通膨浪潮的最大部分先於烏克蘭衝突出現。美國的通貨膨脹率達到8.5％，是40年來的最高值。

他認為，引發這波通脹浪潮的，是美國政府為應對新冠肺炎疫情而推出的一系列刺激計畫。自新冠肺炎疫情以來，美國在2020年12月啟動9000億美元的預算刺激計畫，2021年3月又加上1.9兆美元，總計2.8兆美元。美國政府債務占GDP的比重達到27％的峰值，貨幣供應量同比增長27％，兩者都創下美國和平時期的歷史新高。

羅思義直言，從結構上看，這一系列計畫完全著眼於消費，也就是經濟的需求端。從2019年到2021年，美國GDP增長的98％來自消費，淨投資僅占2％。需求增長巨大，而供給和投資幾乎沒有增加。這不可避免地點燃了美國的通貨膨脹浪潮。

羅思義表明，2022年年初的資料證實，中國啟動溫和的經濟刺激計畫：不僅注重消費，也注重投資。一季度中國GDP同比增長4.8％，其中社會消費品零售總額增長3.3％，固定資產投資同比增長9.3％，工業增加值同比增長6.5％。與美國不同，中國的均衡發展沒有導致明顯的通貨膨脹。

羅思義強調，面對不利的國際形勢，中國有在必要時放鬆貨幣政策的空間，美國則被高通膨困在貨幣緊縮中。中國不僅在過去一段時間裡表現優於所有其他主要經濟體，而且顯然處於繼續跑贏所有主要經濟體的最佳位置。