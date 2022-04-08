上銀持續接獲半導體、新能源及電動車鋰電池等產業訂單，歐洲、美國、日本及大陸市場3月接單及出貨又優於2月，3月及第一季合併營收雙雙締造同期新高，3月突破27億元，締造近42個月以來，單月營收新高。上銀因應今年原物料漲幅超過一成，正考慮第二季調漲報價。

上銀3月合併營收攀升至27.12億元，年成長25.56％，創2018年10月以來單月新高；第一季合併營收75.67億元，年增幅26.30％。上銀主管表示，上銀去年第四季提前備貨給歐美子公司，歐美子公司今年第一季出貨至客戶，才認列營收，上銀大陸蘇州廠正常運作，推升上銀3月、第一季合併營收雙雙創同期新高。

上銀半導體、新能源產業及電動車鋰電池等產業訂單續旺，5G、自動化及工具機產等業訂單也增長，美國、歐洲及日本等地市場接單都成長，其中德國及義大利子公司近幾個月，業績都是逐月創新高，3月大陸訂單比1、2月或過去幾個月都要熱絡。

上銀表示，上銀目前滾珠螺桿訂單能見度從原先4～4.5個延長4.5個月，線性滑軌訂單能見度也從原本3～3.5個月延長為3.5個月，半導體設備業對晶圓機器人需求增溫，目前氛圍又回到賣方市場，下單到出貨交期原本3個月，目前交期延長為3個月以上。