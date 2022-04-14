近來國內外股市震盪加劇，短期內又有半導體供需反轉及庫存修正等雜訊，但觀察各檔聚焦國內半導體類股的上市ETF，包括3月7日於證交所掛牌的新光臺灣半導體30（00904）ETF，上市1個多月來，資產規模不減反增，受益人數也大致穩定成長，可見市場對擁有先進製程及封裝等關鍵技術的臺灣半導體產業的中長期投資價值仍具信心。

新光臺灣半導體30 ETF標的指數為台灣指數公司編製的臺灣全市場半導體精選30指數，成分股來自國內上市櫃市場中，產業分類屬半導體業的股票，依發行市值選取前30大者納入指數。該指數採自由流通市值加權，個股權重上限設為30％，前5大成分股目前為台積電、聯發科、聯電、日月光投控及瑞昱，成分股於每年3月、6月、9月及12月定期審核時調整。

新光投信表示，在5G、HPC高速運算、電動車、AIoT人工智慧物聯網等趨勢下，近兩年全球半導體廠拚擴產，2022年更擴大資本支出，金額達1,904億美元創新高，而支出年增率超過40％的13家公司之中，台灣就占了5家，顯示國內半導體廠樂觀看待中長線成長契機，以台積電為例，2022年資本支出提高到400～440億美元，其中70～80％用於先進製程產能擴充、10％用於先進封裝，有望帶動未來營收獲利提升。

近期因半導體股遭到外資連續提款，致新光臺灣半導體30 ETF上市以來股價連翻重挫，日前低點來到13.06元，近日小幅反彈，今（14）日股價約在13.44元小跌0.3％附近震盪。