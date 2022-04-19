費城半導體指數昨天收漲1.9%，帶動台股今日由電子股領軍反彈，早盤漲逾180點，突破17000點關卡。台積電漲7元來到568元，聯電漲逾1%拚收復47元大關。加上航空航運股回神，早盤漲幅均超過1%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在98.77美元，上漲0.41美元，漲幅0.42%。台積電今天股價同步揚升，早盤上漲7元，市值增加逾1300億元。整體電子類股指數上漲近1%。航運類股也有不錯表現，類股指數上漲逾1%

法人表示，費城半導體指數彈升，應有助台股電子股止跌回升，帶動大盤指數挑戰17000點關卡，只是上檔反壓仍重，短期將呈區間震盪整理格局。

美股道瓊下跌39.54點或0.11%，收34,411.69點。NASDAQ下跌18.72點或0.14%，收13,332.36點。S&P500下跌0.90點或0.02%，收4,391.69點。費城半導體上漲56.96點或1.88%，收3,085.19點。