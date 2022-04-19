三星半導體先進製程量產進度傳陷瓶頸，包括4奈米及3奈米製程良率均不如預期，市場傳出預計今年量產的3奈米製程僅會提供給自家產品，認為將使晶圓代工大廠台積電(2330)有望進一步取得高通等國際大廠轉單。

台積電股價12日下探552元的近5月低點後止跌震盪，今（19）日開高上漲1.43％至569元，截至午盤維持約0.7％漲幅。三大法人昨（18）日續賣超1321張，其中外資續賣超2495張，投信及自營商則分別買超1085張及89張。

韓媒Business Post報導，市場研究機構IC Knowledge指出，三星採用環繞閘極（GAA）電晶體架構的首代3奈米製程（3GAE）因遭遇良率問題，預期今年將首先應用於生產自家尚未命名的Exynos處理器，明年才以第二代製程（3GAP）替外部客戶代工生產。

而DIGITIMES及外媒wccftech報導指出，三星的3奈米製程試產良率僅達10～20％，4奈米製程雖取得高通Snapdragon 8 Gen 1處理器訂單，但該製程良率亦僅30～35％，遠遜於台積電相同製程的70％。

wccftech認為，三星4奈米製程良率低於預期，可解釋高通為何將Snapdragon 8 Gen 1和Snapdragon 8 Gen 1 Plus轉單給台積電。若三星的第二代3奈米製程良率未見明顯提升，高通恐不得不將Snapdragon 8 Gen2訂單全數轉單台積電生產。

台積電總裁魏哲家日前法說時透露，3奈米製程將如期於下半年量產，2奈米製程則預計2024年進入風險試產階段、2025年量產。台積電3奈米製程仍採用鰭式場效（FinFET）電晶體製程架構，2奈米製程才導入採用GAA電晶體架構。