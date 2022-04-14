晶圓代工大廠台積電(2330)今日召開線上法說，公布2022年首季毛利率、營益率同步「雙升」至55.6％、45.6％，表現優於財測預期。稅後淨利2027.3億元，季增達22％、年增達45.1％，每股盈餘（EPS）7.82元，雙創歷史新高。

台積電2022年首季自結合併營收4910.76億元，季增12.1％、年增35.5％，連7季改寫新高，表現優於財測預期的季增4.6～8.3％。若以美元計算，首季營收為175.7億美元，季增達11.6％、年增達36％，同樣超越財測預期的166～172億美元。

台積電首季營業利益2237.9億元，季增達22.4％、年增達48.7％，稅後淨利2027.33億元，季增達22％、年增達45.1％，每股盈餘7.82元，全數改寫新高。毛利率55.6％、營益率45.6％亦雙創新高，且優於財測的53～55％及42～44％，淨利率達41.3％。

台積電表示，5奈米、7奈米製程出貨分占全季晶圓銷售金額的20％及30％，使整體先進製程營收達全季晶圓銷售金額的50％。應用方面，以高速運算（HPC）及智慧手機分占41％、40％為主，營收成長則以高速運算及車用同步季增達26％最強。