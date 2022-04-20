台股加權指數20日隨美股上揚，開高在17,057.13點，重新站回萬七關卡，權王台積電（2330）開在570元，較前一日上漲5元，拉抬指數向上，資金點火車用、鋼鐵、航運、食品等族群，台股早盤漲幅擴大，上漲近百點。

美國企業財報傳佳音、再加上美國兩名聯準會官員對於升息立場偏鴿，帶動美國四大指數全面走揚。

道瓊工業平均指數4月19日終場上漲1.45％（499.51點）、收34,911.20點。那斯達克指數上漲2.15％（287.3點）、收13,619.66點。

費城半導體指數上漲2.21％（68.05點）、收3,153.23點。

第一金投顧指出，台股短線呈現反彈，然而，接下來仍需持續觀察通膨升息、地緣政治、兩岸疫情影響，也需留意消費性電子終端需求轉弱及升息循環下對高成長電子股本益比評價下修的問題，指數仍有下行風險。

縱使跌深的反彈，也僅供短線區間操作，還未看到整體復甦態勢出現，短線上可留意電子、航運較為強勢，今年美股及台股波動加劇，加上升息循環啟動，勿過度追高，宜分散布局。