台股加權指數22日開低在17,088.76點，權王台積電（2330）開低在558元，較前一日大跌7元，大型權值電子股包括聯電（2303）、聯發科（2454）紛紛走跌，貨櫃三雄也往下，面板三雄也在盤下，台股早盤大跌逾170點，指數摜破萬七關卡。

美股21日下跌，因預期聯準會5月份將會升息50個基點（0.5％）。道瓊工業平均指數4月21日終場下跌1.05％（368.03點）、收34,792.76點。

那斯達克指數下跌2.07％（278.41點）、收13,174.65點。費城半導體指數下跌2.66％（83.46點）、收3,058.74點。

凱基投顧指出，市場信信心不足，導致15日空方缺口未能完全封閉，近日只要守住5日均線且維持KD指標交叉向上，後市仍有機會完全封閉15日空方缺口，並挑戰14日高點17,374點。

台股早盤受前一日美股重挫衝擊，跌破5日均線，但收盤如果能守住帶量紅K低點16,983點，則本波跌深反彈走勢，還不至於遭到破壞。