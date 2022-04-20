晶圓代工龍頭台積電(2330)規畫建設的竹科2奈米廠用地傳出新進展，竹科管理局局長王永壯今（20）日證實，目前土地徵收進展順利，3月已將竹科寶山部分用地租給台積電，台積電將可展開整地作業，預計最晚將在6月取得所有用地。

台積電先前表示，竹科寶山二期擴建計畫將以環繞閘極（GAA）電晶體架構的2奈米產能為主，若用地不足則將在台中擴建2奈米產能。總裁魏哲家日前法說時表示，2奈米製程2024年進行風險性試產、於2025年量產。

竹科管理局今日召開記者會，局長王永壯表示，竹科寶山二期擴建計畫進展順利，已有超過9成地主同意價購徵收，管理局3月已將部分用地租給台積電，台積電將可展開整地作業。按新竹縣政府規畫，預計4月底公告徵收，預估最晚6月可取得所有用地。

王永壯同時亦透露，台積電轉投資的晶圓代工廠世界(5347)亦有意進駐銅鑼廠區設廠，但需待環差案通過後，才能進行用地分配。世界先進董事長方略先前表示，後續若要建廠確實會首選12吋，但目前尚無時間表，需待晶圓五廠新產能開出後才會評估。