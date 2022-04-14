產險第一季簽單保費561億元較去年同期成長9.16％，更有11家產險公司成長率達2位數，在各類產險項目中，以火險和健康險保費第一季成長率最高，分別在30％及70％左右。

產險公司中季簽單保費成長率逾15％者，有富邦產、國泰產、新安東京海上產、兆豐產、南山產及中國信託產；在外商產險中美商安達、美國國際以及法商科法斯等3家首季簽單保費也較去年同期皆成長二成以上。

產險業者表示，第一季簽單保費成長較多的二項目為火險、健康險，火險首季保費67.7億元淨增加16億元，成長率逾31％；健康險則在防疫保單熱銷下，健康險首季保費已來到14.6億元，較去年同期增加近6億元，成長率69％；任意汽車險保費為241億元，淨增加19.2億元，也比去年同期成長8.8％，另外，運輸險、船舶險等都出現雙位數成長率，使得首季簽單保費共增加逾47億元，成長率來到9.2％。