富邦保險業務員忙翻了！富邦金旗下產、壽險業務同仁，於今下午約兩點突然收到公司正式發文，旗下「疫起守護1.0」、「疫起守護3.0」、「加倍守護」、「疫苗保障」4張防疫保單，原本商品停售日為4月25日，突然提前到今(18日)下午五點半停止收件，原本跟企業、個人客戶約定這星期陸續收件，現在根本來不及處理。

富邦壽險業務員透露，下午收到公司停售發文後，立刻從台北趕往台中，因為有企業客戶替逾百名員工投保，原本約定明天才要收件，收到訊息立刻前往收件，然後再趕回公司。

業務員透露，這4張防疫保單原本賣到4月25日，公司可能沒想到賣得這麼好，提早宣布停售，讓業務員措手不及。

富邦產險在通知函令上說明，因為近來疫情嚴峻，為符合公司風險胃納量，現行銷售防疫、疫苗保單進件規則如下，「疫起守護1.0」、「疫起守護3.0」、「加倍守護」、「疫苗保障」4張保單，最後要保日期至4月18日下午5：30止，以要保、收件、繳費日期為準。

富邦產險同時指出，自明(19)日起，防疫、疫苗專案改版為「新加倍守護」，且不提供自動續保。

對於5月以前續保到期案件，富邦產險表示，自動續約現金件及非自動續約件，最後要保日期為4月20日下午5：30止，且需於最後要保日期前繳回要保書並完成繳費。

對於突如其來的通知，富邦業務同仁表示，最近防疫保單投保暴增，公司有風險胃納量的考量可以理解，但商品要提早下架、停售，應該給予前線同仁多點緩衝時間處理妥善。