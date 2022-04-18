中國大陸於18日公布最新的GDP(經濟成長率)達4.8%，儘管當地疫情升溫，官媒新華社在數據發布前還是指稱，首季的GDP可望成長，同時，也比彭博社預期值要高。

彭博社引述新華社的報導，中國大陸經濟穩定，商業活動在合理範圍內進行。同時，大陸有潛力在2022年達到成長約5.5%目標。不過，並不是垂手可得，還得要經過不少努力才行。

經彭博社事前查訪，中國大陸Q1的經濟成長，大概落在4.2%左右，應可高於2021年最後1季的4%。實際剛出爐的數據是，中國大陸首季GDP年增4.8%。

新華社指出，根據中國大陸消費、就業、投資、工業生產等主要經濟指標，雖然3月以來，當地新冠疫情升溫、還有俄烏衝突讓市場出現震盪，GDP的壓力也因此增加。不過，長遠來看，中國大陸經濟基本面的改善程度並沒有變。

彭博社報導，像中國證券報(China Securities Journal)，以及經濟參考報(Economic Information Daily)等不同官媒也刊登，北京政府在本季還是持續支持經濟保持平穩成長。同時，鼓勵金融機構增加貸款，還有降低陸企融資成本。

15日，中國人民銀行再度實施寬鬆制度降準1碼，但降幅低於外界預期，不過這次並沒有降息。專家學者解讀，表示人行偏好降低存款準備金，增加銀行業者貸款金額以及貨幣供給量，勝過以較低的貸款成本來激勵社會投資需求。